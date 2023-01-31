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Роднина назвала политическим вопросом возможное участие россиян в турнирах под нейтральным флагом

Роднина назвала политическим вопросом возможное участие россиян в турнирах под нейтральным флагом

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

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