ЦИК обновил результаты партий после обработки 40,66% протоколов

Подсчет голосов продолжается, поэтому результаты партий могут измениться по мере обработки оставшихся протоколов Более 40% протоколов обработал Центризбирком России на выборах депутатов Государственной Думы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В российских школ...
- "Расцвет мракобес...
- Советские монумен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым