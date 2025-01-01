Дочь певицы Славы поделилась желанием сделать пластическую операцию

В современном обществе тема пластической хирургии вызывает множество споров и обсуждений. В этом контексте интересные размышления высказала 25-летняя Александра Морозова, дочь известной певицы Славы, в своем недавнем интервью для издания "Страсти".
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