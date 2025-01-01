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Царьград

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Дочь певицы Славы поделилась желанием сделать пластическую операцию

Дочь певицы Славы поделилась желанием сделать пластическую операцию

В современном обществе тема пластической хирургии вызывает множество споров и обсуждений. В этом контексте интересные размышления высказала 25-летняя Александра Морозова, дочь известной певицы Славы, в своем недавнем интервью для издания "Страсти".

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Комментарии
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А нам  зачем это знать? На нас бесконечно валится такое количество информационного мусора, что просто жуть! Зачем людям знать про &quot;прыщики на попе&quot;?
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