Энберт: Валиева может бороться за высокие места, но лишение нейтрального статуса стало для неё большим ударом

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт высказался о ситуации с нейтральным статусом у российской фигуристки Камилы Валиевой.
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