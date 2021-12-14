#хакнем_медиа (журналистика с человеческим лицом. Новое направление медиа-группы «Хакнем» ) "Застрявшие" за рубежом россияне неплохо погуляли за счёт не застрявших То, что любая война для кого-то «мать родна», уже давно ни для кого, ни секрет.