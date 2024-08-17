Жители курского Глушково: ВСУ разрушили мост, чтобы не допустить эвакуацию

Жители Глушковского района Курской области рассказали, как российские военные вывозили их во время ракетного обстрела украинскими боевиками, при этом ВСУ разрушили связующий мост, чтобы не дать выехать людям из-под огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии