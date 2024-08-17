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Жители курского Глушково: ВСУ разрушили мост, чтобы не допустить эвакуацию

Жители курского Глушково: ВСУ разрушили мост, чтобы не допустить эвакуацию

Жители Глушковского района Курской области рассказали, как российские военные вывозили их во время ракетного обстрела украинскими боевиками, при этом ВСУ разрушили связующий мост, чтобы не дать выехать людям из-под огня.

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