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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг на вопрос об отставке: «Страх недопустим в спорте, тогда акулы сожрут меня. В СКА каждый готов лечь под шайбу лицом, я – тоже. Тогда мы победим»

Петербургский клуб проиграл «Северстали» со счетом 4:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это четвертое подряд поражение петербуржцев.

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