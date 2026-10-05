Глава МИД Индии: Нью-Дели активно добивается прекращения конфликта РФ и Украины Индия в последние месяцы стала активнее участвовать в усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
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