Глава МИД Индии: Нью-Дели активно добивается прекращения конфликта РФ и Украины Индия в последние месяцы стала активнее участвовать в усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.