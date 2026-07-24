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Царьград

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Собянин сообщил о сбитии 11 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил о сбитии 11 беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу утром были сбиты 11 дронов, направленных на столицу.

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