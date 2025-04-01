В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете: виноваты иностранные хостинг-провайдеры

Сбои разных ресурсов в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, которые не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за хранение информации на собственных инфраструктурах, о чем заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.