Участники программы «Муравьев-Амурский 2030» проходят стажировку в Минпросвещения РФ

Модуль федеральных стажировок стартовал для курсантов программы «Муравьев-Амурский 2030». Министерство просвещения РФ вошло в число восьми федеральных органов исполнительной власти, где курсанты погрузятся в федеральную повестку развития Дальнего Востока и в специфику госслужбы и межведомственного взаимодействия.