МОЯ СТРАНА

6 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    "Искандеры" в зон...
  • Сергей Гришин
    А можно и не иметь военной базы на Кубе! А лишь устроить постоянные визиты дружбы наших кораблей и подводных лодок с ...С Украины придетс...
  • Евгений Сипайло
    Ему время хочется потянуть? Чтоб хохлов перевооружили, обучили, а потом всё по новому начинать? Нет уж. В логове заду...На российском рад...

Героиня фильма «Ополченочка» рассказала, каким будет российское кино 

Героиня фильма «Ополченочка» рассказала, каким будет российское кино 

На отечественные экраны вернутся истории простых людей с их простым ежедневным героизмом. Не обязательно, что это будет героизм на передовой, это может быть героическое служение своей профессии, или даже неожиданный для себя поступок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх