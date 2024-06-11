Житель Камчатки задержан за сотрудничество с СБУ. Обложка © ФСБ России Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.
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