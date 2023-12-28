Кислотные "зайцы" – не плод фантазии и не фотошоп

Иногда, когда видишь очередное удивительное создание, можно усомниться: не плод ли работы нейросетей под руководством человека с буйной фантазией, и не рисунки ли это человека, находящегося под действием каких нибудь веществ? .
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