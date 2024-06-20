Худшие отечественные курорты по версии россиян: где отдыхающих встретят вонючая вода и липкие взгляды Евгения КомароваЛетний сезон в России традиционно ассоциируется с массовыми отпусками и поездками на морские курорты, где туристы ищут отдых от повседневных забот и суеты.
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