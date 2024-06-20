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Худшие отечественные курорты по версии россиян: где отдыхающих встретят вонючая вода и липкие взгляды

Худшие отечественные курорты по версии россиян: где отдыхающих встретят вонючая вода и липкие взгляды

Худшие отечественные курорты по версии россиян: где отдыхающих встретят вонючая вода и липкие взгляды Евгения КомароваЛетний сезон в России традиционно ассоциируется с массовыми отпусками и поездками на морские курорты, где туристы ищут отдых от повседневных забот и суеты.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну так где самая &quot;вонючая вода и липкие взгляды&quot;? 3,14здаболы хреновы, научитесь соотносить заголовок с текстовкой. Похоже, Джейн Псаки оставила потомство в России и это потомство пытается быть пИсателями всякой фигни.
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