Худшие отечественные курорты по версии россиян: где отдыхающих встретят вонючая вода и липкие взгляды Евгения КомароваЛетний сезон в России традиционно ассоциируется с массовыми отпусками и поездками на морские курорты, где туристы ищут отдых от повседневных забот и суеты.