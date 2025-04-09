Эксперт Кирш: бумажный стаканчик разлагается примерно за год

Бумажный стаканчик предназначен для помещения в него различных жидкостей. Однако бумага и картон при контакте с жидкостями впитывают их, теряют свои защитные свойства, прочность, барьерность, поэтому такой стаканчик быстро начинает протекать и разваливаться в руках потребителя.