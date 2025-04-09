Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    плохо просишь, гнида ! А где : Дай, Дай,Дай ?!!😜Зеленский: у США ...
  • Бендер Задунайский
    Пидор зеленский принимает участие в торгах через подставных лиц/морд .Bild: на немецком...
  • Анатолий Ананатольев
    Маловато то будет!!!!!! Ответ должен быть пожестче!!!!Временный поверен...

Эксперт Кирш: бумажный стаканчик разлагается примерно за год

Эксперт Кирш: бумажный стаканчик разлагается примерно за год

Бумажный стаканчик предназначен для помещения в него различных жидкостей. Однако бумага и картон при контакте с жидкостями впитывают их, теряют свои защитные свойства, прочность, барьерность, поэтому такой стаканчик быстро начинает протекать и разваливаться в руках потребителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх