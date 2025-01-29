Radeon RX 7900 XTX обогнала GeForce RTX 4090 в работе с ИИ-моделью DeepSeek R1 Компания AMD заявила,...

Radeon RX 7900 XTX обогнала GeForce RTX 4090 в работе с ИИ-моделью DeepSeek R1Компания AMD заявила, что её флагманская видеокарта Radeon RX 7900 XTX обеспечивает более высокую производительность по сравнению с GeForce RTX 4090 и RTX 4080 Super в работе с ИИ-моделью DeepSeek R1.