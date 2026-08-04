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СахПресс

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В пробах воды на Сахалине выявили 63 несоответствия нормативам

В пробах воды на Сахалине выявили 63 несоответствия нормативам

Специалисты «АПК НАЦРЫБА» исследовали питьевую, морскую, речную, сточную и грунтовую воду. Нарушения выявили в 63 пробах, сообщили в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

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