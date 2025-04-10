Американская конгрессвуман украинского происхождения Виктория Спартц обвинила британскую газету Telegraph в том, что ее интервью о ситуации на Украине было опубликовано с ложным заголовком, и предположила, что Киев платит изданию за подобную дезинформацию.
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