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Русская весна

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Конгрессвумен украинского происхождения назвала Зеленского «идиотом»

Конгрессвумен украинского происхождения назвала Зеленского «идиотом»

Американская конгрессвуман украинского происхождения Виктория Спартц обвинила британскую газету Telegraph в том, что ее интервью о ситуации на Украине было опубликовано с ложным заголовком, и предположила, что Киев платит изданию за подобную дезинформацию.

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