Этим мигрантам паспорта России выдают в приоритетном порядке: Михаил Делягин объяснил логику чиновников.
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Паспорта выдаёт МВД. Значит МВД получило вышестоящие инструкции о беспрекословной выдаче паспортов РФ самым дремучим кишлачникам . С какой целью ? Тут Делягин прав -с целью развала России. А если подобных вышестоящих директив в МВД не поступало , значит пора разобраться с руководством МВД почему раздаются паспорта тем ,кому российские паспорта вообще выдавать нельзя. А если есть такие указания свыше , то от кого они исходят , от каких должностных лиц и органов. Это вредительство.