В Лобне Следком проверяет законность выдачи три года назад льготной квартиры

Есть основания полагать, что и это подмосковное жилье было получено без очереди семьей мигрантов.Следственный комитет проведет проверку материалов, появившихся в социальных сетях о нарушениях закона при распределении льготного жилья в подмосковной Лобне.
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