Россиянам объяснили, как нейросеть может помочь найти работу

Если разобраться, как грамотно формулировать запросы, нейросеть поможет быстрее оформить резюме, найти подходящую вакансию и пройти собеседование, сократив путь к работе мечты, рассказала в беседе с RT Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.