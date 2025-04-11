Россиянам объяснили, как нейросеть может помочь найти работу

Если разобраться, как грамотно формулировать запросы, нейросеть поможет быстрее оформить резюме, найти подходящую вакансию и пройти собеседование, сократив путь к работе мечты, рассказала в беседе с RT Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.
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