RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Путин обязан вернуть Прибалтику России,решится вопрос и с Калининградской областью!В Челябинске пред...
  • Eduard
    Думают Балтийское море их? Когда воевалиу кого купили?Мошейники они!Патрушев назвал о...
  • Eduard
    Думают Балтийскок море их? Когда воевалиу кого купили?Мошейники ониПатрушев назвал о...

Россиянам объяснили, как нейросеть может помочь найти работу

Россиянам объяснили, как нейросеть может помочь найти работу

Если разобраться, как грамотно формулировать запросы, нейросеть поможет быстрее оформить резюме, найти подходящую вакансию и пройти собеседование, сократив путь к работе мечты, рассказала в беседе с RT Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх