Армия России готовится окружить Сумы: что произошло в зоне СВО 11 апреля

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. На Украине и Западе ждут наступления России на Сумы, Харьков и Чернигов, российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского вопроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии