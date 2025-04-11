Армия России готовится окружить Сумы: что произошло в зоне СВО 11 апреля

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. На Украине и Западе ждут наступления России на Сумы, Харьков и Чернигов, российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского вопроса.