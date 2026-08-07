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В Иванове полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для своих подшефных из детского дома «Родничок»

В Иванове полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для своих подшефных из детского дома «Родничок»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ивановской области навестили своих маленьких подшефных — воспитанников детского дома «Родничок».

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