Массовые протесты набирают силу в Албании. Демонстранты требуют смены руководства страны. Накануне в столице - Тиране - они попытались прорваться к резиденции премьер-министра.
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