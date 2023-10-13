Многодетная мать из Барнаула стала финалисткой "Миссис Вселенная". Фото красавицы

У женщины трое детей, но это не мешает ей следить за собой и шикарно выглядеть Многодетная мать из Барнаула, 41-летняя Наталья Пашинина, прошла в финал конкуса "Мисс Вселенная 2023", который прошел в столице Филиппин, Маниле.