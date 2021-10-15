Должна ли Россия спасать Европу от газового кризиса

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаДолжна ли Россия спасать Европу от газового кризиса «Россия хочет, чтобы газопровод «Северный поток-2» заработал, чтобы воспользоваться ситуацией себе на пользу.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAННА МОСКВА (.)«Думаю, Россия должна объяснить, почему она не увеличивала поставки газа в Европу сверх контрактных обязательств. Правда, Россия сейчас качает газ в Европу по самой высокой планке. Но мы говорим о планке, которая определена контрактами.Сергей КожемякоЕвропа никогда не считала нас равноправными партнерами... Не будет считать и спасителями.... Причем не важно спасителями от чего: от эпидемии медицинской, политической, экономической или климатической... По их понятиям мы ДОЛЖНЫ им только потому, что мы существуем...TFTatyana FedotovaВывод: послать их подальше. По контрактам только и всё. Не дай бог прогнуться. Лучше относиться не будут. А хуже уже некуда.Roman TannenbergКогда уже не Европа и иже с ней будут что - то там считать, а Россия - с кем считаться, а скем нет? Вот когда эти времена вернутся, тогда Она снова станет Великой державой не только по размерам, но и по всем параметрам. Тогда с ней и считаться будут, а не только бояться.ГусЕнаБояться=уважаютTFTatyana FedotovaСпорное утверждение. Пьяного соседа с топором боятся, но не уважают. Самое страшное, что именно так ЕС и США видят Россию. И это самое страшное. Кто же это туда ездит, если такое представление? Это на Ельцина что ли насмотрелись? Или это морок наслали на народы? Или у них у всех крыша поехала?Евгений КурочкинВеликая Россия спасать Европу не должна она была дерьмо и дерьмом и останется для России, кто спасал нас во время ВОВ, вся европа воевала против нас.TFTatyana FedotovaХватит уже спасать других. Надо своих людей спасать. Своим людям жизнь лучше делать. А на ЕС и США начхать и начхать по настоящему. Не видеть их в упор. Чтобы они почувствовали, что больше России их мнения и слова не интересны. Досвидос!Галина СмирноваТипа: спасите нас в благодарность за наши санкции? А мы вам еще подбавим....Геннадий КресовНа этот вопрос можно смотреть по разному. И Европа давно уже не одно целое. Спасать надо,это в крови у русских. А благодарности ждать не стоит...Комментировать
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