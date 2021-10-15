ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Такие подонки, как ты, с радостью встречали своего кумира Гитлера, которому потом со рвением служили. А ты безм...Оболганная память
  • Ирина
    Вот такое тупое ,никчемное ,ментально озлобленное быдло , как Вы ,и ненавидят СССР .Оболганная память
  • Владимир Eвтушенко
    Лучше бы убить тебя, гадину геббельсовскую.Оболганная память

Должна ли Россия спасать Европу от газового кризиса

Должна ли Россия спасать Европу от газового кризиса

«Россия хочет, чтобы газопровод «Северный поток-2» заработал, чтобы воспользоваться ситуацией себе на пользу.

Вернуться к статье
104
Обсудить
AННА МОСКВА (.)
«Думаю, Россия должна объяснить, почему она не увеличивала поставки газа в Европу сверх контрактных обязательств. Правда, Россия сейчас качает газ в Европу по самой высокой планке. Но мы говорим о планке, которая определена контрактами.
Сергей Кожемяко
Европа никогда не считала нас равноправными партнерами... Не будет считать и спасителями.... Причем не важно спасителями от чего: от эпидемии медицинской, политической, экономической или климатической... По их понятиям мы ДОЛЖНЫ им только потому, что мы существуем...
Tatyana Fedotova
Вывод: послать их подальше. По контрактам только и всё. Не дай бог прогнуться. Лучше относиться не будут. А хуже уже некуда.
Roman Tannenberg
Когда уже не Европа и иже с ней будут что - то там считать, а Россия - с кем считаться, а скем нет? Вот когда эти времена вернутся, тогда Она снова станет Великой державой не только по размерам, но и по всем параметрам. Тогда с ней и считаться будут, а не только бояться.
ГусЕна
Бояться=уважают
Tatyana Fedotova
Спорное утверждение. Пьяного соседа с топором боятся, но не уважают. Самое страшное, что именно так ЕС и США видят Россию. И это самое страшное. Кто же это туда ездит, если такое представление? Это на Ельцина что ли насмотрелись? Или это морок наслали на народы? Или у них у всех крыша поехала?
Евгений Курочкин
Великая Россия спасать Европу не должна она была дерьмо и дерьмом и останется для России, кто спасал нас во время ВОВ, вся европа воевала против нас.
Tatyana Fedotova
Хватит уже спасать других. Надо своих людей спасать. Своим людям жизнь лучше делать. А на ЕС и США начхать и начхать по настоящему. Не видеть их в упор. Чтобы они почувствовали, что больше России их мнения и слова не интересны. Досвидос!
Галина Смирнова
Типа: спасите нас в благодарность за наши санкции? А мы вам еще подбавим....
Геннадий Кресов
На этот вопрос можно смотреть по разному. И Европа давно уже не одно целое. Спасать надо,это в крови у русских. А благодарности ждать не стоит...

Картина дня

наверх