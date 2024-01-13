Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Пользователи социальной сети Х (бывший Twitter) подвергли критике заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по итогам визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.
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