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Пользователи соцсетей высмеяли Зеленского после визита Сунака в Киев

Пользователи соцсетей высмеяли Зеленского после визита Сунака в Киев

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Пользователи социальной сети Х (бывший Twitter) подвергли критике заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по итогам визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.

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