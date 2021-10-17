За бодипозитив и дело мира

Сергей ЕКрасотаЗа бодипозитив и дело мираВот учишь вас, учишь, а вы опять за свое - логику ищете, к разуму взываете, удивляетесь, возмущаетесь.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗайцев Виктор Зайцев ВикторОткровенно говоря, предложенный вариант внешности женщины для нас, недоразвитых мужчин...Мне не совсем по душе. Я вношу своё предложение. Вот как должна выглядеть современная феминистка (см. фото. Это супер-пупер немецкие фройляны, из партии голосующих за "зелёную энергетику" и сохранение фауны и флоры). Не правда ли просто душки. Стоит ли удивляться тому, что их ХЕРры и прочие-евромэны предпочитают любить друг друга?Комментировать
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