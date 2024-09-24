«Пакт будущего» ООН: Антироссийские санкции объявлены незаконными Ян Бурляй: «Поправку России о запрете использовать бытовые электроприборы в террористических целях заблокировали ТНК» На фото: саммит будущего в рамках 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке «Пакт во имя будущего», принятый Генассамблеей ООН в ночь на понедельник 23 сентября, стал первым стратегическим документом, который согласован главной международной организацией в ХХI веке.
«Пакт будущего» ООН: Антироссийские санкции объявлены незаконными
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Юрий Ильинов
Кадровые изменения проведены почти во всех подразделениях полка: Александр Коц сообщил об итогах расследования нашумевшей трагической истории с Эрнестом и Гудвином Военкор Александр Коц публикует заметку, в которой рассказывается о завершении расследования по нашумевшему факту гибели российских военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин. Сама по себе эта история (о ней сообщало ВО) действительно наделала немало шума, дойдя, как говорится, и «до верхов». К расследованию фактов, на которые перед своей отправкой в бой в качестве штурмовиков (как выяснилось – последней) указали сами Д.Лысаковский (Гудвин) и С.Грицай (Эрнест), подключились как сотрудники Минобороны, так и военная контрразведка ФСБ. Александр Коц в ТГ-канале пишет, что данные итогов проверки – от его источника, которые с ходом проверки знаком: В результате проведенного разбирательства установлено, что полномочия, при принятии решения по личному составу нештатного взвода БПЛА, в том числе в отношении Грицая С.В. и Лысаковского Д.И.,не превышены. Требования о привлечении к выполнению боевой задачи были обоснованы боевым распоряжением командира бригады, тактической обстановкой и соответствовали должностному предназначению военнослужащих. Обвинения в распространении в полку наркотических веществ в ходе опросов военнослужащих, в том числе с использованием полиграфа, своего подтверждения не нашли. Однако по итогам расследования сложившуюся в полку ситуацию всё же назвали следствием упущений со стороны командования в подборе и расстановке офицерских кадров и незнания их как профессиональных, так и морально-деловых качеств. Александр Коц пишет, что министром обороны даны указания усилить 87-й отдельный стрелковый полк опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, знающих специфику работы с л/с в боевых условиях. Александр Коц: Начальником штаба – заместителем командира полка назначен кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт в 2001 г. Ранее занимавший эту должность офицер переведен на нижестоящую должность командира стрелкового батальона. На должность замкомандира 87-го полка по военно-политической работе также назначен опытный офицер, который уже приступил к исполнению своих обязанностей (ранее занимавший эту должность офицер также переведен на нижестоящую должность). Сообщается, что кадровые изменения проведены почти по всех полковых подразделениях, начиная со взводов, заканчивая батальонами. Из публикации: По результатам разбирательства за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечены ряд должностных лиц, в том числе командующий 51-й армией, командиры 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка. Отдельно министром обороны Андреем Белоусовым поручено провести инспекцию частей и соединений на предмет комплектования БПЛА и эффективности применения дронов личным составом. Из публикации: Генеральному штабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании в 87 отдельном стрелковом полку ЮВО и во всех других воинских частях аналогичного предназначения штатных подразделений (расчетов) БПЛА. Поручением главы военного ведомства предусмотрено проведение отбора кандидатов на должности операторов БпЛА и организация их обучения в специализированных Центрах с учетом опыта СВО и привлечением опытных инструкторов на современной учебной материально-технической базе. Выполнение указания министр взял под личный контроль.
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18 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
"Антироссийские санкции объявлены незаконными". И что дальше? Санкции практически явились экономической войной коллективного запада( который сейчас требует исполнения этих санкций от вообще всех стран, угрожая опять же санкциями, но уже против вообще всех стран) против России. Может быть, именно из-за этого ООН и объявил санкции незаконными, когда они коснулись ВСЕХ, а не только России, которая как раз не очень и пострадала от санкций, научившись выживать и при них...
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12 час.
Юрий Ильинов
Да. Вот эти "все" и проголосовали. Дальше: рост влияния БРИКС и замена им ООН.
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11 час.
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