«Пакт будущего» ООН: Антироссийские санкции объявлены незаконными

Юрий Ильинов

Кадровые изменения проведены почти во всех подразделениях полка: Александр Коц сообщил об итогах расследования нашумевшей трагической истории с Эрнестом и Гудвином Военкор Александр Коц публикует заметку, в которой рассказывается о завершении расследования по нашумевшему факту гибели российских военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин. Сама по себе эта история (о ней сообщало ВО) действительно наделала немало шума, дойдя, как говорится, и «до верхов». К расследованию фактов, на которые перед своей отправкой в бой в качестве штурмовиков (как выяснилось – последней) указали сами Д.Лысаковский (Гудвин) и С.Грицай (Эрнест), подключились как сотрудники Минобороны, так и военная контрразведка ФСБ. Александр Коц в ТГ-канале пишет, что данные итогов проверки – от его источника, которые с ходом проверки знаком: В результате проведенного разбирательства установлено, что полномочия, при принятии решения по личному составу нештатного взвода БПЛА, в том числе в отношении Грицая С.В. и Лысаковского Д.И.,не превышены. Требования о привлечении к выполнению боевой задачи были обоснованы боевым распоряжением командира бригады, тактической обстановкой и соответствовали должностному предназначению военнослужащих. Обвинения в распространении в полку наркотических веществ в ходе опросов военнослужащих, в том числе с использованием полиграфа, своего подтверждения не нашли. Однако по итогам расследования сложившуюся в полку ситуацию всё же назвали следствием упущений со стороны командования в подборе и расстановке офицерских кадров и незнания их как профессиональных, так и морально-деловых качеств. Александр Коц пишет, что министром обороны даны указания усилить 87-й отдельный стрелковый полк опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, знающих специфику работы с л/с в боевых условиях. Александр Коц: Начальником штаба – заместителем командира полка назначен кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт в 2001 г. Ранее занимавший эту должность офицер переведен на нижестоящую должность командира стрелкового батальона. На должность замкомандира 87-го полка по военно-политической работе также назначен опытный офицер, который уже приступил к исполнению своих обязанностей (ранее занимавший эту должность офицер также переведен на нижестоящую должность). Сообщается, что кадровые изменения проведены почти по всех полковых подразделениях, начиная со взводов, заканчивая батальонами. Из публикации: По результатам разбирательства за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечены ряд должностных лиц, в том числе командующий 51-й армией, командиры 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка. Отдельно министром обороны Андреем Белоусовым поручено провести инспекцию частей и соединений на предмет комплектования БПЛА и эффективности применения дронов личным составом. Из публикации: Генеральному штабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании в 87 отдельном стрелковом полку ЮВО и во всех других воинских частях аналогичного предназначения штатных подразделений (расчетов) БПЛА. Поручением главы военного ведомства предусмотрено проведение отбора кандидатов на должности операторов БпЛА и организация их обучения в специализированных Центрах с учетом опыта СВО и привлечением опытных инструкторов на современной учебной материально-технической базе. Выполнение указания министр взял под личный контроль.