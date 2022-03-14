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Первой премьерой сезона в "Ленкоме" стала "ЛюБоль"

Первой премьерой сезона в "Ленкоме" стала "ЛюБоль"

"ЛюБоль" - история о том, почему от любви не всегда растут крылья, могла произойти в любое время. Потому на сцене приметы разных эпох: на стене телефон из советской будки, а герои держат мобильники, увесистые, как те, что были на заре 2000-х.

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