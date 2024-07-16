В России захотели ужесточить правила оплаты мобильной связи

Газета «Ведомости» сообщает, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с предложением о том, чтобы пополнять баланс мобильных телефонов только при предъявлении паспорта .
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