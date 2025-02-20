Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комбат заявил, что войска двигаются на Покровск практически непрерывно

Комбат заявил, что войска двигаются на Покровск практически непрерывно

Командир мотострелкового батальона Балтийского флота группировки войск «Центр» с позывным Синус в беседе с корреспондентом «Звезды» Игорем Лапиком заявил, что его батальон находится в движении практически непрерывно.

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