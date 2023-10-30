Downradar: в работе Telegram произошел сбой

Пользователи из нескольких регионов России пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Судя по отчетам Downradar, проблемы начались еще около 03:00, прекратились в течение пары часов и возобновились около 08:00.
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