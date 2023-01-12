Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир РПЛ. После 17 туров красно-белые занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.
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