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ФИФА запретила Дании надпись «Права человека для всех» на тренировочной футболке на ЧМ в Катаре

ФИФА запретила надпись «Права человека для всех» на тренировочных футболках сборной Дании. На тренировочных футболках должна была быть надпись «Human Rights for All» («Права человека для всех» – прим.

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