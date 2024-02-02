Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Опубликована новая схема трамвайной сети столицы В Москве создана официальная схема всей трамвайной сети, первые экземпляры схемы появятся на 11 станциях метро, расположенных рядом с трамвайными остановками, а затем их можно будет увидеть и на самих остановках.