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Штурм «малого Сталинграда» и создание Сивашского плацдарма

Штурм «малого Сталинграда» и создание Сивашского плацдарма

С 26 сентября 1943 года войска Южного фронта (с 20 октября – 4-й Украинский) под началом Фёдора Толбухина начали Мелитопольскую операцию с целью разгрома немецкой 6-й полевой армии из группы армий «А», освобождения Северной Таврии, выхода к низовьям Днепра и к Крыму.

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