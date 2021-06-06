11 интересных зданий, которые были потеряны, когда мир изменился

Вы когда-нибудь задумывались, как было бы здорово, если бы была возможность выбрать одно определенное место и отмотать его историю назад? Представьте, как интересно было бы посмотреть, что было 100 лет назад на месте дома, где вы сейчас живете.
Вы когда-нибудь задумывались, как было бы здорово, если бы была возможность выбрать одно определенное место и отмотать его историю назад? Представьте, как интересно было бы посмотреть, что было 100 лет назад на месте дома, где вы сейчас живете.
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