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11 интересных зданий, которые были потеряны, когда мир изменился

11 интересных зданий, которые были потеряны, когда мир изменился

Вы когда-нибудь задумывались, как было бы здорово, если бы была возможность выбрать одно определенное место и отмотать его историю назад? Представьте, как интересно было бы посмотреть, что было 100 лет назад на месте дома, где вы сейчас живете.

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