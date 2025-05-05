В Испании задержка поездов из-за кражи кабеля затронула 10,7 тысяч пассажиров

В Испании задержали поезда из-за кражи кабеля на линии высокоскоростного сообщения. Это коснулось более 10 тысяч пассажиров, сообщил председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа в своем аккаунте в соцсети X.
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