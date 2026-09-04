NQ Daily Counter trend line break bullish_+6,496 Ticks E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! JoshuaMartinez The NQ Daily time frame has an up Fibonacci with an extension price point 31290.
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