В Петербург из Иерусалима прибыл Благодатный огонь

Ночью в воскресенье самолет авиакомпании «Россия» приземлился в Пулково со священным огнем. В Великую субботу Благодатный огонь был зажжен в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который причисляют к чудесам православного христианства.
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