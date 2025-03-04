Блиновскую отправили в колонию

Скандальному блогеру Елене Блиновской, которая заработала на своих «Марафонах желаний» несколько миллиардов рублей дали реальный срок – 5 лет колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
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