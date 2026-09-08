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Стало известно, когда в России начнется астрономическая осень

Стало известно, когда в России начнется астрономическая осень

В течение сентября световой день заметно сокращается Астрономическая осень в Северном полушарии в 2026 году начнется 23 сентября.

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