Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Кто организовал???? Сами русские. Россияне,вопреку всему. Их винить нужно и конкретно и жёстко.МВД накрыло лобби...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    КтооооооооооооогМВД накрыло лобби...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Тоже аиоекто организовал выдачу гражданских паспортов? В таком количестве... Они теперь "расследуют" эти преступления...МВД накрыло лобби...

Не могу молчать: харьковская инфраструктура не выдержит зимы

Не могу молчать: харьковская инфраструктура не выдержит зимы

На этом снимке оккупированный фашистами Харьков зимойРаботаю в мэрии и хорошо знаю, о чём говорю. Наш любимый город критически не готов к зиме.

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