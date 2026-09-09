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Радимов: «Карседо носили на руках, а сейчас «Динамо» выше «Спартака»

Радимов: «Карседо носили на руках, а сейчас «Динамо» выше «Спартака»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о победе московского «Динамо» над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го РПЛ.

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