Экс-генсек НАТО раскритиковал Трампа за угрозы присоединить Гренландию

Угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию всё больше тревожат Данию. Такое заявление сделал 12 мая экс-генсек НАТО и бывший датский премьер-министр Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию Politico.
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