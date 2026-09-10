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Агроном Тихонова: ремонтантную малину осенью нужно обрезать под корень

Агроном Тихонова: ремонтантную малину осенью нужно обрезать под корень

Ремонтантная малина способна плодоносить до холодов. Чтобы она принесли хороший урожай на следующий год, осенью нужно срезать всю надземную часть кустарника, рассказала 360.

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