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Царьград

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СК: водитель электросамоката сбил пенсионерку в Твери

СК: водитель электросамоката сбил пенсионерку в Твери

В Твери наезд электросамоката на пожилую жительницу потребовал медицинской помощи для пострадавшей. Следственным комитетом региона проводится доследственная проверка обстоятельств инцидента, о котором стало известно благодаря мониторингу СМИ.

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