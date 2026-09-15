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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Пейдж про свое увольнение из UFC: «У дагестанцев скучный стиль, но они остаются»

Бывший боец UFC Майкл Пейдж не понимает, почему дагестанцев с борцовским стилем не увольняют из промоушена.

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